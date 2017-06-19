Амурские власти призвали родителей патрулировать места пребывания подростков в День молодежи

Во вторник, 27 июня, в России официально отметят День молодежи. Несмотря на то, что в Приамурье большинство мероприятий, связанных с этим праздником, уже завершились, амурские власти призвали родителей обеспечить патрулирование мест пребывания детей и подростков 27 июня.

Как сообщало Амур.инфо, в этот день в Благовещенске будет запрещена продажа алкоголя. Пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области уточняет, что 27 июня в городе не допускается розничная продажа алкогольной продукции в магазинах, столовых, закусочных и барах. При этом исключения составляют рестораны, кафе и бары с обслуживанием барменами и официантами. Акция направлена, в том числе, на то, чтобы несовершеннолетние не распивали алкоголь.

При выявлении нарушений розничной продажи алкогольной продукции амурчане могут обращаться по телефонам:

– горячая линия министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области: 8-914-538-39-80;

– телефон доверия УВД Амурской области: 8 (4162) 59-41-95 (круглосуточно).

С полной программой мероприятий в Благовещенске в рамках празднования Дня молодежи можно ознакомиться на Амур.инфо.

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Александр Авдеев