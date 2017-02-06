Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:33 0

В Благовещенске превышен эпидемический порог по ОРВИ

В Благовещенске превышен эпидемический порог по ОРВИ
Фото: sarinform.ru

Обновлено: 11:32

На территории Благовещенска уровень заболеваемости ОРВИ превысил недельный эпидемический порог на 33,6 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. В ведомстве ИА «Амур.инфо» уточнили, что в данном случае речи об эпидемии не идет.

Эпидемический порог – это показатель, превышение которого означает начало эпидемии какого-либо заболевания. Согласно специально разработанной Роспотребнадзором методике расчета, для вычисления эпидемических порогов используются статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5-10 лет.

По специальной формуле определяют среднее значение неэпидемической заболеваемости. Расчет ведется отдельно для каждой конкретной недели года. За эпидемические пороги принимают верхние пределы показателей неэпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишут «Аргументы и Факты».

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Амурской области выше контрольного на 24,7 %, за счет Благовещенска и Белогорска, Благовещенского района.

Кроме того, на территории Зейского района был зарегистрирован один случай подозрения на ботулизм после употребления щуки домашнего копчения. Групповой заболеваемости в районе не зарегистрировано.

С 19 по 25 июня в Приамурье зарегистрировано 166 случаев укусов клещей, из них среди детей – 38. За неделю было исследовано 27 клещей, доставленных от пострадавших. По результатам исследований два паразита оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, пять – возбудителем боррелиоза. Пострадавшим назначили превентивное лечение.

Просмотров всего: 1497

#здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурский Роспотребнадзор одобрил качество воды в 10 местах массового отдыха
В России и мире

Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвы
В России и мире

В Йемене всего за два месяца от холеры умерли более 1,3 тысячи человек
Общество

Темы «Эха Москвы в Благовещенске» 26 июня: новое в больничных листах; визит тюменских предпринимателей