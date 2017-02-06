В Благовещенске превышен эпидемический порог по ОРВИ

Фото: sarinform.ru

Обновлено: 11:32



На территории Благовещенска уровень заболеваемости ОРВИ превысил недельный эпидемический порог на 33,6 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. В ведомстве ИА «Амур.инфо» уточнили, что в данном случае речи об эпидемии не идет.

Эпидемический порог – это показатель, превышение которого означает начало эпидемии какого-либо заболевания. Согласно специально разработанной Роспотребнадзором методике расчета, для вычисления эпидемических порогов используются статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5-10 лет.

По специальной формуле определяют среднее значение неэпидемической заболеваемости. Расчет ведется отдельно для каждой конкретной недели года. За эпидемические пороги принимают верхние пределы показателей неэпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишут «Аргументы и Факты».

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Амурской области выше контрольного на 24,7 %, за счет Благовещенска и Белогорска, Благовещенского района.

Кроме того, на территории Зейского района был зарегистрирован один случай подозрения на ботулизм после употребления щуки домашнего копчения. Групповой заболеваемости в районе не зарегистрировано.

С 19 по 25 июня в Приамурье зарегистрировано 166 случаев укусов клещей, из них среди детей – 38. За неделю было исследовано 27 клещей, доставленных от пострадавших. По результатам исследований два паразита оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, пять – возбудителем боррелиоза. Пострадавшим назначили превентивное лечение.

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#здоровье

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Александр Авдеев