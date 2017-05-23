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В Минске на репетиции парада танк снёс огромный столб (видео)

В Минске на репетиции парада танк снёс огромный столб (видео)
Фото: youtube.com

В столице Белоруссии на проспекте Машерова во время репетиции парада, посвящённого Дню независимости республики, танк Т-72 внезапно пошёл юзом и на полном ходу снёс столб уличного освещения. Остальные танки продолжили свой ход. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на сайт auto.tut.by.

На кадрах, снятых очевидцем, хорошо видно, как боевую машину, следовавшую к месту проведения торжественного мероприятия, занесло на ровном месте. Танк развернулся на 90 градусов и всем своим корпусом налетел на столб, снеся его. Инцидент произошёл прямо напротив киностудии «Беларусьфильм». По счастливой случайности рядом с местом происшествия никого не было, жертв и возможных травм удалось избежать.

В Белоруссии 3 июля отмечается День независимости. В этот день было запланировано проведение военного парада, в котором должны были принять участие более 200 единиц техники.

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#военные #происшествия #транспорт

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