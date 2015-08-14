Вокруг «костра дружбы» станцевали китайские орочоны и амурские эвенки (фото)

В Благовещенске завершился международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». В рамках фестиваля в Благовещенске и Хэйхэ открыли несколько выставок работ мастеров декоративно-прикладного искусства. На церемониях открытия фестиваля на обоих берегах Амура выступили театр танца «Гжель» и национальный ансамбль песни и танца КНР.

В последний день ярмарки, 25 июня, в сквере АОДНТ и на набережной Амура мастера представили работы декоративно-прикладного искусства. Церемония закрытия фестиваля прошла на набережной. В ней приняли участие спортсмены федерации ушу Амурской области и театра боевых искусств провинции Хэйлунцзян. Вместе выступили члены ассоциации пожилых людей Приамурья и пенсионеры из Хэйхэ. В завершение вечера у импровизированного костра станцевали малочисленные народы Севера – амурские эвенки и китайские орочоны.

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Нино Кохреидзе