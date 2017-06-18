Юные футболисты из Благовещенска завоевали серебро турнира «Локобол-2017»

Фото: amurpress.ru

В Хабаровске завершился дальневосточный этап международного турнира по футболу «Локобол-2017», в котором принимают участие юноши. Второе место завоевала команда из столицы Приамурья – «Динамо-Благовещенск».

Как сообщает РИА «АмурПРЕСС», в решающем матче благовещенцы уступили команде из Петропавловска-Камчатского – «Динамо-Вулкан». Основное время встречи завершилось вничью – 0:0, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне «Вулкана» – 4:2.

Победитель турнира «Динамо-Вулкан» примет участие в Суперфинале в Москве.

Кроме того, игрок «Динамо-Благовещенск» Максим Молодцов вошел в топ-5 лучших игроков турнира. Еще один благовещенец, Владислав Караханян, стал победителем конкурса ударов на точность, который прошел в рамках соревнований.

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Александр Авдеев