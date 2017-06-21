Александр Козлов отчитается в заксобрании о работе за прошлый год

В понедельник, 26 июня, пройдет десятое заседание Законодательного собрания Амурской области. На нем губернатор отчитается о работе областного правительства за 2016 год. Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос об изменениях в областном бюджете на 2017, 2018 и 2019 годы. Связаны они с ростом бюджетных доходов.

Из этих доходов более 110 миллионов рублей планируется выделить дополнительно на реализацию подпрограммы «Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области». Будут увеличены ассигнования на сумму 152 миллиона рублей на социальную поддержку семьи и детей, еще 112 миллионов – на социальную поддержку отдельных категорий граждан Приамурья.

На повышение заработной платы работникам сферы культуры и искусства будет выделено 32,8 миллиона рублей, более 80 миллионов – врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу области.

665 миллионов рублей направляется на обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, прохождения отопительного периода. Почти на 30 миллионов рублей больше будет затрачено на лекарственные препараты.

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области» на строительство и приобретение жилья увеличиваются ассигнования на 530,5 миллиона рублей.

В целях сохранения пригородного железнодорожного сообщения для населения Амурской области дополнительно выделят около 84 миллионов рублей.

В то же время уменьшены ассигнования на обслуживание государственного долга области на сумму 208,3 миллиона рублей в связи с досрочным погашением кредитов кредитных организаций, сроки погашения по которым наступают в 2017 году.

Депутаты обсудят проект закона области о введении института сельских старост, а также изменения в областной закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части организации их отдыха и оздоровления.

Кроме того, они рассмотрят инициативу фракции «Справедливая Россия» об изменениях в законе области об административной ответственности за надругательство над символикой Амурской области: гербом и флагом области.

Всего в повестке заседания стоит 70 вопросов, сообщает сайт заксобрания.

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Василий Кленин