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В США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы 32 года назад

В США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы 32 года назад
Фото: Fox News

В США власти штата Арканзас сообщили, что им удалось поймать преступника, совершившего побег из тюрьмы 32 года назад. Сегодня беглецу уже 60 лет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Fox News.

Стивен Дишман, которого так долго разыскивали, был задержан в северо-западной части штата, в городе Спрингдейл. Он бежал из тюрьмы округа Линкольн в мае 1985 года, отбывая семилетний срок за кражу имущества. Как отмечает телеканал, приговор вступил в силу в 1984 году.

Давний беглец был задержан полицейскими, однако детали того, каким образом они узнали его местонахождение, пока не раскрываются. Дишмана поместили под стражу для отбывания остатка его срока. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об увеличении срока наказания за побег.

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#криминал #происшествия #США

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