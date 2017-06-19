В Хабаровске ухой накормили 15 тысяч человек: обзор прессы

Фото: dv.land

Скандал в Адыгее закончился увольнением заврайоно; в Германии с разрешения банка напечатали купюры номиналом ноль евро; в ноябре на Земле наступит полная тьма – о чем пишет пресса, рассказывает в обзоре ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начинается обзор с «Комсомольской правды», рассказавшей о продолжении скандала в Адыгее. Обозреватель буквально в пятницу рассказал, что там одна выпускница-медалистка громогласно обвинила другую выпускницу-медалистку в том, что та получила награду «по блату», поскольку ее мать – заврайоно, и закончил ту информацию словом «Проверка». Он даже подумал, что она – эта проверка – ни к чему не приведет. Но ошибся: в «Комсомолке» пишут, что по результатам работы комиссии руководителя районо – мать медалистки – уволили, директору учебного заведения объявили выговор, сама медалистка медаль сдала.

«Одну-то сдали. А сколько таких по стране?» – задается вопросом Павел Андреевич.

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Далее сообщение практически на местную тему. Еженедельник «Тихоокеанское обозрение» рассказывает, что в Хабаровске сварили уху, которую попробовали 15 тысяч человек. Дело в том, что было сварено 3,7 тысячи литров этой похлебки. Варилась уха по семейному рецепту губернатора края Вячеслава Шпорта. На приготовление ушло свыше двух тонн амурской рыбы. Очень многие горожане обращались в тот день друг к другу с вопросом, ели ль они уху.

«Всем спасибо за желание победить. Теперь мы смело можем говорить, что в Хабаровском крае умеют не только строить самолеты и варить сталь, но и варить уху», — сказал губернатор региона Вячеслав Шпорт, по личному рецепту которого и была сварена уха.

Рекорд был зафиксирован в «Книге рекордов России».

Напишут же такое

«Российская газета» рассказывает, что в Германии напечатали партию купюр номиналом – а теперь внимание! - в ноль евро!

И это не просто какая-то там сувенирка, типа наших бумажек «Банка приколов» – это самая настоящая купюра, на выпуск которой дал разрешение Европейский центральный банк!

На эту денежку ничего нельзя купить (если, конечно, не пририсовать аккуратно единичку и еще пару ноликов) однако она напечатана на той же бумаге, что и обычные евро и обладает всеми степенями защиты, включая голограммы и водяные знаки.

Власти рассчитывают, что купюра вызовет интерес у коллекционеров и туристов. Кстати, этот «нолик» будет продаваться за 2,5-3 евро. Хотел автор обзора добавить: «Но уже настоящих», но вовремя вспомнил, что купюра – самая, что ни на есть настоящая!

Очень интересно

Дайджест «Удивительный мир» ввел в депрессию, рассказав о предупреждении эрокосмического агентства NASA. Исследователи космоса объявили, что с 15 по 29 ноября 2017 года Земля погрузится в полную тьму. Об этом уже предупрежден специальным письмом Белый дом.

Глобальное затмение произойдет из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом (что это такое – посмотрите в учебнике астрономии). Необыкновенно громадное количество водорода вступит в контакт с Солнцем и спровоцирует мощнейший взрыв на поверхности светила.

Около 15 суток светило будет восстанавливать собственную температуру, цвет его в это время изменится на синий.

«Ну, что еще хочется добавить… Несколько минут назад на ленте новостей прочел о том, что данное сообщение – не более чем утка. Но до дайджеста, где я новость о мгле прочел, это еще не дошло, поэтому я – ни слова! Да и сами понимаете: чем «жутчее», тем интереснее», – делится Павел Андреевич.

На посошок

Так, что же дальше… А дальше – толстушка «Труд-7», рассказавшая о том, что ученые выяснили основные причины, препятствующие колонизации Луны. Оказывается, помешать освоению людьми спутника Земли способны лунотрясения, которые там весьма часты.

Специалисты оценивают самые сильные лунотрясения в 5,5-6 баллов по шкале Рихтера. Такие толчки способны разрушить любую лунную базу. «И верно, я сам замечал: посмотришь иной раз на Луну, а она не резкая какая-то, и даже, бывает, раздваивается… Но теперь я успокоился: оказывается, это от лунотрясений… Думаю, и у вас так бывает», – не сомневается автор обзора.

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Нина Гвоздкова