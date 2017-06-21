Госдума ужесточит наказание за дачу и получение взяток

Фото: Известия

Поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ужесточение наказания за дачу и получение взятки, подготовил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает газета «Известия».

Срок лишения свободы за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырёх лет, рассказал изданию автор законопроекта, заместитель председателя комитета, единоросс Анатолий Выборный. По его словам, действие Уголовного кодекса может быть распространено также и на третейских судей – в случае злоупотребления полномочиями они могут быть осуждены на срок до трёх лет лишения свободы.

Поправки планируется внести в статьи УК РФ, касающиеся злоупотребления полномочиями (статья 202), коммерческого подкупа (статья 204), дачи и получения взятки (статьи 290 и 291). Их предлагается дополнить такими понятиями, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера» и «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

Как пояснил Выборный, это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности.

Законопроект уже получил положительный отзыв Верховного суда и Генпрокуратуры.

Просмотров всего: 49

#закон #российская власть

распечатать

Алексей Воскобойников