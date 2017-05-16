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Часть Благовещенска отключили от горячей воды

Часть Благовещенска отключили от горячей воды
Фото: gorodkirov.ru

В понедельник, 26 июня, часть жилых домов Благовещенска отключили от горячего водоснабжения. Согласно графику летней ремонтной кампании, под отключение попали дома, расположенные в квадрате от улицы Студенческой до Чайковского между Станционной и Октябрьской. Горячую воду в этом районе вернут 7 июля.

За этот период специалисты Благовещенской ТЭЦ проведут ремонт на тепломагистрали северо-западного района. Работники цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

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#ЖКХ #происшествия

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