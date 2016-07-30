Военнослужащий из Благовещенска похитил жителя Ленинградской области

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В Ленинградской области пятеро военнослужащих похитили местного жителя, увезли в лес, где избили, сообщает 47news.ru. Один из них оказался из Благовещенска. Сейчас решается вопрос об аресте злоумышленников.

Около пяти часов утра 25 июня на улице Жукова в городе Кингисепп Ленинградской области случайные прохожие стали очевидцами того как пятеро мужчин в военной форме запихивают молодого парня в багажник автомобиля «Фольксваген Пассат». После погрузки машина уехала, а в полицию поступило сообщение о произошедшем.

К поискам подключили ГИБДД. Через полтора часа в лесу, неподалеку от деревни Большой Луцк была замечена машина, а рядом возня.

По предварительным данным, пятеро избивали похищенного, в том числе и баллонным ключом. В руках одного из них был пистолет. На появление сотрудников ГИБДД злоумышленники отреагировали нервно. Тем не менее, с помощью подоспевших сотрудников кингисеппского ОМВД, похитителей скрутили и доставили в отдел полиции. Четверо из них оказались пьяны, трезвым был лишь тот, кто исполнял роль водителя.

Выяснилось, что все пятеро служат по контракту в крупнейшей мотострелковой части на территории Ленинградской области № 02511, в поселке Каменка Выборгского района. В Кингисепп они были откомандированы на полигон.

Среди задержанных и 27-летний мужчина из Благовещенска. Другие военнослужащие – из Ржева и Красноярского края. Откуда еще двое, не сообщается. У задержанных изъяли три ножа и пневматический пистолет, оформленный под пистолет Макарова.

Потерпевшему в день событий исполнилось 27 лет, его зовут Николай, он житель Кингисеппа. В состоянии средней степени тяжести молодого человека госпитализировали. Видевшие парня в отделе полиции рассказали, что тот был весь в крови.

В правоохранительных органах 47news.ru сообщили, что мотивом преступления стал якобы долг потерпевшего. От него требовали 200 тысяч рублей за поврежденное несколько дней назад стекло «Фольксвагена» 2006 года выпуска.

Перед вылазкой в лес военнослужащие сняли с себя знаки отличия, что, однако, не помешало прибывшему следователю быстро установить их личности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и аресте подозреваемых. Возможно, преступление будет квалифицировано как вымогательство, похищение, хулиганство или грабеж, так как у подозреваемых изъят мобильный телефон потерпевшего. Естественно, квалификация будет «в составе группы», пишет 47news.ru.

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Александр Авдеев