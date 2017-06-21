До +33 с дождем: прогноз погоды в Амурской области на 26 июня

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Фото: rnns.ru

В понедельник, 26 июня, в Амурской области облачно с прояснениями, пройдут слабые и умеренные дожди, грозы. Дует юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость достигает 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит +28...+33 градуса.

В Благовещенске облачно, возможны кратковременный дождь, гроза. Скорость западного, северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 33 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова