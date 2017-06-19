В центре Благовещенска горел 10-квартирный дом (видео)

Ночью 26 июня в Благовещенске пожар возник в жилом многоквартирном доме № 37 по улице Шимановского. Сообщение о возгорании поступило в 00:59. На момент прибытия пожарных кровля полыхала открытым пламенем.

С огнем боролись 17 человек. Вызову присвоили первый ранг сложности. На месте работали 7 единиц спецтехники. Жильцы успели покинуть дом до прибытия спасателей.

«Ехали мимо. Подъезжая к перекрестку, увидели искры, поняли, что возгорание. Начали сразу вызывать пожарных. Первой подъехала полиция, крыша дома уже полыхала и шифер разлетался повсюду! В десяти метрах от всего происходящего стояли пьянь, по-другому не назову, и никто даже не смотрел в сторону пожара! Всем наплевать было! Пока я была там, никто никого не выводил, ни криков о помощи, ничего подобного не было!» – пишет в соцсетях автор видео.

Огонь повредил кровлю по всей площади. На то, чтобы справиться с пожаром у огнеборцев ушло около часа. О полной ликвидации пожарные заявили в 01:14, сообщили в пресс-службе амурского управления МЧС.

Видео blag_dtp

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Нино Кохреидзе