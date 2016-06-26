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День молодежи отмечают в Благовещенске: фоторепортаж

День молодежи отмечают в Благовещенске: фоторепортаж

В воскресенье, 25 июня, в Благовещенске продолжили отмечать День молодежи. На центральной площади города прошла праздничная программа с участием коллективов Honda Band, «Художник», Vegas, OnAir, танцевальной студии «Траффик» и других.

Горожан развлекали персонажи из вселенной «Ведьмака» – Геральт из Ривии, Трисс Меригольд, Йеннифэр, Лето из Гулеты и другие, с которыми можно было сфотографироваться.

На площади также работал «Вобламаркет», где желающие могли приобрести сувенирную продукцию российского и местного производства, соки и смузи, изделия ручной работы, одежду, косметику и многое другое.

Все желающие приняли участие во флешмобе «Зеленый мир», для этого нужно было прийти на площадь в одежде с элементами зеленого цвета и получить приз.

Просмотров всего: 1059

#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Геральт дрищ какой то....Сапковский был бы в шоке от такого "подражания"

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Были с Мишкой. ОтчОт выложу на ветке

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