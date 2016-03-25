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«Гонки в ползунках» устроили малыши в Благовещенске

«Гонки в ползунках» устроили малыши в Благовещенске

В субботу, 24 июня, в Благовещенске в Grand Arena Ostrova состоялся чемпионат для малышей и их родителей «Гонки в ползунках». Мероприятие прошло в пятый раз. В этом году его темой стал мультфильм «Тачки».

По условиям конкурса в забегах могли принять участие дети в возрасте от 6 месяцев до 2,5 года. Пятые «Гонки» собрали 53 заявки. Зрелищные эстафеты продолжались почти два часа, выявив рекордсменов и показав костюмированное шоу. И ни один участник не ушел без подарка.

Самой популярной стала категория от 6 месяцев до 1 года – за призовые места боролись сразу 40 семей. В номинацию от 1 до 1,5 года поступило 3 заявки, от 1,6 до 2,5 года – 10.

На сцене Grand Arena Ostrova были установлены три беговые дорожки с дистанцией 10 метров. Малышам нужно было преодолеть это расстояние за минимальное время, это контролировали судьи с секундомерами. Подбадривали участников ведущие в ростовых костюмах героев мультфильма «Тачки». Подталкивать детей родителям запрещалось, а вот приманивать разными предметами – сколько угодно. В ход шли ключи, тапочки, игрушки, соски, старшие сестры и братья, мобильные телефоны, планшеты и фотоаппараты.

Подробнее о «гонках» и их результатах читайте в рубрике «Культпросвет».

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#дети #отдых

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