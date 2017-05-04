Очевидцы: в Белогорске на автобусной остановке умер мужчина

В воскресенье, 25 июня, в Белогорске на автобусной остановке на улице 50-летия Комсомола скончался мужчина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. На месте работали сотрудники скорой помощи.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Белогорска ИА «Амур.инфо» сообщили, что утром 25 июня, в 09:33, им поступил вызов о том, что на автобусной остановке, расположенной напротив дома № 5 по улице 50-летия Комсомола, стало плохо мужчине. На место была вызвана скорая помощь. Другими сведениями о происшествии в ЕДДС не располагают.

В амурском следственном управлении сообщили, что информации о скончавшемся в Белогорске на автобусной остановке мужчине у них нет.

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Александр Авдеев