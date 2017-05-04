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Очевидцы: в Белогорске на автобусной остановке умер мужчина

Очевидцы: в Белогорске на автобусной остановке умер мужчина

В воскресенье, 25 июня, в Белогорске на автобусной остановке на улице 50-летия Комсомола скончался мужчина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. На месте работали сотрудники скорой помощи.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Белогорска ИА «Амур.инфо» сообщили, что утром 25 июня, в 09:33, им поступил вызов о том, что на автобусной остановке, расположенной напротив дома № 5 по улице 50-летия Комсомола, стало плохо мужчине. На место была вызвана скорая помощь. Другими сведениями о происшествии в ЕДДС не располагают.

В амурском следственном управлении сообщили, что информации о скончавшемся в Белогорске на автобусной остановке мужчине у них нет.

Просмотров всего: 1687

#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Все люди смертны и, как справедливо заметил классик, порой внезапно смертны. Смерть - дело житейское и вряд ли подобную новоть стоит выносить, как происшествие.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    23.06 на покровском руднике неожиданно умер 19-летний студент АмГУ. проходил практику. был абсолютно здоров. с сердцем все в порядке. единственный сын у матери

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Боже, как жалко парня! Какое горе матери! А говорить об абсолютном здоровье, наверное таких нет. Мои соболезнования. Если бы было возможно, то поменялась бы с ним таким молодым...

  • mihlena

    mihlena
    1 час назад

    Генрих VI

    Все люди смертны и, как справедливо заметил классик, порой внезапно смертны. Смерть - дело житейское и вряд ли подобную новоть стоит выносить, как происшествие.



    ++++

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    58 минут назад

    Алиса65Боже, как жалко парня! Какое горе матери! А говорить об абсолютном здоровье, наверное таких нет. Мои соболезнования. Если бы было возможно, то поменялась бы с ним таким молодым...


    В смысле - раз помер, а вы живы, пусть его 19 вам? Разумно и к месту.

  • K@tty

    K@tty
    7 минут назад

    Свободу попугаям!
    Алиса65Боже, как жалко парня! Какое горе матери! А говорить об абсолютном здоровье, наверное таких нет. Мои соболезнования. Если бы было возможно, то поменялась бы с ним таким молодым...


    В смысле - раз помер, а вы живы, пусть его 19 вам? Разумно и к месту.


    Думаю вы неверно поняли смысл того комментария.

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