Благовещенцы оторвались на традиционном фестивале «Мойка мотоциклов»

Фото, видео: instagram.com; vk.com/svbnews

23, 24 и 25 июня под Благовещенском прошел традиционный фестиваль «Мойка мотоциклов». Мероприятие стало уже двенадцатым по счету. Тусовка байкеров и просто любителей хорошего отдыха развернулась на территории базы отдыха «Метехи» на втором Владимировском озере.

В пятницу, 23 июня, состоялись въезд и размещение участников и гостей фестиваля. Вечером прошел рок-концерт с участием амурских музыкальных групп, а также гостей из Хабаровска – коллектива The Starkillers. По его окончанию для всех желающих была организована дискотека, продлившаяся до 4 часов утра.

Основное действо пришлось на субботу, 24 июня. В 16:00 началась, непосредственно, сама мойка мотоциклов с участием очаровательных девушек. Кроме того, в этот день The Starkillers исполнили для зрителей каверы на произведения других исполнителей в рок-обработке. Также в этот день состоялись выступление театра огня «Одержимые» и красочный фейерверк.

В воскресенье, 25 июня, прошли конкурсы для зрителей с розыгрышем призов. «Главной темой фестиваля стало произведение Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Просто потому что мойка в этом году была 12-я по счету. Призы для зрителей были спрятаны внутри настоящих 12 деревянных стульев», – говорит секретарь мотоклуба BlagBike MC Максим Шейкин.

Так, одному из участников действа достался мотоцикл, который, разумеется, в стул не поместился. Остальные получили более простые призы.

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#отдых #транспорт

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Александр Авдеев