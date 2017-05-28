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Темы «Эха Москвы в Благовещенске» 26 июня: новое в больничных листах, визит тюменских предпринимателей

Темы «Эха Москвы в Благовещенске» 26 июня: новое в больничных листах, визит тюменских предпринимателей

26 июня в утреннем эфире «Эха» о новшествах в системе работы с больничными листами, новом порядке выплат (прямые выплаты пособий из Фонда социального страхования РФ) и другом ведущие Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова расспросят заместителя управляющего Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елену Моржеву.

В полуденном «Эхе» – о том, зачем в Приамурье приезжала делегация предпринимателей из Тюмени, в интервью с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонидом Остроумовым (город Тюмень). Вопросы задает Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#визиты #здоровье #СМИ #экономика

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