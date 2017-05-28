Темы «Эха Москвы в Благовещенске» 26 июня: новое в больничных листах, визит тюменских предпринимателей

26 июня в утреннем эфире «Эха» о новшествах в системе работы с больничными листами, новом порядке выплат (прямые выплаты пособий из Фонда социального страхования РФ) и другом ведущие Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова расспросят заместителя управляющего Амурским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елену Моржеву.

В полуденном «Эхе» – о том, зачем в Приамурье приезжала делегация предпринимателей из Тюмени, в интервью с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонидом Остроумовым (город Тюмень). Вопросы задает Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

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Александр Авдеев