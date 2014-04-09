В Тынде впервые прошло шоу «Автозвук»

Фото: gazeta-bam.ru

В субботу, 24 июня, в Тынде впервые состоялось шоу «Автозвук». Местом проведения действа стала площадь 25-летия БАМа, пишет газета «БАМ».

Организатором мероприятия выступила одна из компаний Тынды при поддержке городской администрации и комитета по делам молодежи. Десятки автолюбителей собрались на площади, чтобы продемонстрировать собравшимся тюнинг своих машин, связанный с автозвуком. Горожане снимали происходящее на свои мобильные телефоны. Участников действа наградили ценными призами.

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Александр Авдеев