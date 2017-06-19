В Белогорске посетительница сауны обокрала ее владельца

Фото: old.habarskoe.ru

В Белогорске девушка, побывав в одной из саун города, похитила дорогостоящий телефон владельца заведения. Злоумышленницу вычислили, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

В полицию Белогорска обратился местный житель – владелец одной из городских саун. Он рассказал, что стал жертвой кражи – из его рабочего кабинета был похищен дорогостоящий телефон. Стражи порядка выехали на место происшествия.

По предварительной информации, в сауне отдыхала компания из четырех молодых людей. Когда они уходили, хозяин заведения решил проверить целостность имущества, при этом он не закрыл дверь рабочего кабинета. Этим воспользовалась одна из девушек, похитив его телефон. Обнаружив пропажу, мужчина вызвал полицию. Стражи порядка задержали молодых людей и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что кражу совершила 18-летняя жительница Белогорска. Девушка уже созналась в содеянном, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Похищенный телефон вернули владельцу.

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Александр Авдеев