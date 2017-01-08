Механизм снижения энерготарифов на Дальнем Востоке одобрен в первом чтении

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Госдума РФ рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий механизм снижения энерготарифов для дальневосточных регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В декабре 2016 года был принят закон, обеспечивающий снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Принятый в первом чтении законопроект определяет порядок доведения средств, получаемых от применения надбавки, потребителям электроэнергии в дальневосточных регионах.

Принятие законопроекта необходимо для того, чтобы механизм снижения цен на электроэнергию для Дальнего Востока заработал с 1 июля. Механизм будет фактически запущен на территориях пяти субъектов – Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка. Соответственно, здесь самые высокие тарифы.

«Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 27 миллиардов рублей в год. Это важный источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке. Такая мера позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции. Кроме того, после снижения тарифа новые потребители начнут больше подключаться к сетям, что тоже будет влиять на снижение энергетического тарифа», – отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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Александр Авдеев