Из Приамурья поставляли наркотики на Камчатку

Фото: severpost.ru

Полицейские пресекли канал поставки наркотиков из Приамурья на Камчатку, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю. Возбуждены уголовные дела. Один из задержанных – житель Амурской области.

Так, в начале декабря 2016 года в городе Вилючинск на Камчатке полицейские задержали мужчину с наркотическим средством – у него было изъято более одного грамма гашишного масла. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, суд приговорил его к лишению свободы условно.

В дальнейшем было установлено, что к сбыту масла каннабиса этому мужчине причастна группа лиц: двое из них проживают в Вилючинске, один – в Амурской области. Преступная деятельность данной группы была пресечена, всех ее участников задержали, в отношении них возбудили уголовные дела.

«В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли более полукилограмма гашишного масла. Установлено, что наркотики поставляли на Камчатку из Амурской области», – пишет пресс-служба.

Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Александр Авдеев