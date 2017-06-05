Россия выбыла из Кубка конфедераций, уступив Мексике

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Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, сообщает «Интерфакс». Таким образом, выступление в турнире для россиян окончено.

Встреча, прошедшая 24 июня в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу Мексики. На 25-й минуте россиянин Александр Самедов открыл счет, пробив низом из пределов штрафной в дальний угол ворот. На 30-й минуте Нестор Араухо провел ответный гол, точно пробив головой. Точку во встрече мексиканцы поставили на 52-й минуте. Во втором тайме россияне пропустили еще один гол, но судьи взятие ворот отменили.

В другом матче группы «А» Португалия разгромила Новую Зеландию со счетом 4:0. Встреча прошла в Петербурге.

Таким образом, в полуфинал от группы «А» вышли Португалия и Мексика (набрали по 7 очков). Россия заняла третье место (3), Новая Зеландия – четвертое (0).

Сборная России, как и Новая Зеландия, выбыла из дальнейшей борьбы. На Кубке конфедераций она выступала впервые – в качестве команды-хозяйки турнира.

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#спорт #футбол

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Александр Авдеев