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сегодня, 10:31 6

Россия выбыла из Кубка конфедераций, уступив Мексике

Россия выбыла из Кубка конфедераций, уступив Мексике
Фото: Reuters

Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, сообщает «Интерфакс». Таким образом, выступление в турнире для россиян окончено.

Встреча, прошедшая 24 июня в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу Мексики. На 25-й минуте россиянин Александр Самедов открыл счет, пробив низом из пределов штрафной в дальний угол ворот. На 30-й минуте Нестор Араухо провел ответный гол, точно пробив головой. Точку во встрече мексиканцы поставили на 52-й минуте. Во втором тайме россияне пропустили еще один гол, но судьи взятие ворот отменили.

В другом матче группы «А» Португалия разгромила Новую Зеландию со счетом 4:0. Встреча прошла в Петербурге.

Таким образом, в полуфинал от группы «А» вышли Португалия и Мексика (набрали по 7 очков). Россия заняла третье место (3), Новая Зеландия – четвертое (0).

Сборная России, как и Новая Зеландия, выбыла из дальнейшей борьбы. На Кубке конфедераций она выступала впервые – в качестве команды-хозяйки турнира.

Просмотров всего: 329

#спорт #футбол

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    3 часа назад

    А были шансы на выход?

  • Витальевич

    Витальевич
    3 часа назад

    Ничего нового ......

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Честно не понимаю, доколе еще нужно позориться и вбухивать миллиарды в кривоногих клоунов...

  • КотяRа

    КотяRа
    2 часа назад

    Смотрели вчера эту так называемую игру...мне кажется плати дворовым футболистам по 100 тыщ рублей в месяц -они всех порвут,чем эти.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Погодите,как выборы президента будут на носу,так начнёт Россия везде выигрывать

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    32 минуты назад

    Так это они ещё допинг употребляют. А представьте, как бы они без допинга играли)))

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