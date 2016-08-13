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Пассажирский поезд Чита – Благовещенск задержали из-за схода вагонов в Забайкалье

Пассажирский поезд Чита – Благовещенск задержали из-за схода вагонов в Забайкалье
Фото: tvoi54.ru

В субботу, 24 июня, в Забайкальском крае на перегоне Зилово – Зудыра сошли с пути 32 вагона грузового состава. Из-за происшествия были задержаны три пассажирских поезда, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Пришлось задержать поезда № 392 Чита – Благовещенск, № 99 Владивосток – Москва и № 100 Москва – Владивосток. Их пассажиры были обеспечены дополнительным питанием и питьевой водой.

В результате происшествия на перегоне был нарушен габарит соседнего пути. Движение здесь временно приостановили. Никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

Утром 25 июня движение поездов по нечетному пути перегона Зилово – Зудыра было восстановлено. Задержанные пассажирские поезда отправили по маршрутам следования.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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#происшествия #транспорт

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