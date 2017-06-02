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сегодня, 08:58 0

Прилет авиарейса «ВИМ-Авиа» в Благовещенск снова задерживается

Прилет авиарейса «ВИМ-Авиа» в Благовещенск снова задерживается
Фото: vim-avia.com

В воскресенье, 25 июня, примерно на 5 часов задерживается прилет в Благовещенск авиарейса из Домодедово авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

Рейс № 181, который должен был прибыть сегодня в 08:00, ожидают в 12:55. Соответственно, позже отправится обратный рейс, № 182 Благовещенск – Домодедово. Он должен был вылететь сегодня в 10:00, теперь это должно произойти в 14:30.

Как сообщало Амур.инфо, последний раз авиарейс «ВИМ-Авиа» между Домодедово и Благовещенском серьезно задерживался два дня назад, 23 июня. До этого – 14 июня.

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#транспорт

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