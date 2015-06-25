Уличный книгообмен работает в Благовещенске уже два года

Проекту уличного книгообмена в Благовещенске исполнилось два года. Авторы идеи установки уличных книжных шкафов и ее основные реализаторы – Светлана Казачинская и Оксана Праскова. В течение двух лет благовещенцы ежедневно пополняют уличные шкафы книгами самой разной тематики, сообщает служба информации «Дом радио».

Встречаются и редкие экземпляры, некоторые из них через соцсети горожане буквально «заказывают». Однако минус проекта, по мнению организаторов, – его открытость: некоторые маргинальные личности берут книги из шкафов и продают. Но в целом, как показало время, горожане бережно относятся к к новой форме книгообмена.

«Когда мы только начали устанавливать этот шкафчик, нам все говорили: ой, да что вы, через неделю всё разломают, сожгут, вандалы всё разломают. И как здорово, что наш город, наши горожане показали, что они лучше, чем о них думают. Наши горожане все-таки добрые хорошие и заботливые», – считает замдиректора областной библиотеки Оксана Праскова.

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Василий Кленин