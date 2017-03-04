В Благовещенске товарный поезд сбил трех пешеходов: один человек погиб

Фото: collections.yandex.ru

Поздно вечером 24 июня в Благовещенске случилось дорожное происшествие на ж/д переезде. Товарный поезд сбил троих пешеходов. По предварительной информации, все трое были не трезвы. В итоге один человек погиб.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», поезд двигался со стороны Белогорья. В районе улицы Чайковского, 191, в это время трое человек переходили железнодорожные пути – они шли со стороны Политехнической в сторону Чайковского.

Поезд нетрезвые люди не заметили, в итоге один погиб, второй получил травму ноги. Третий отделался испугом.

На месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и полицейские. «Поезд длинный, хвост тянется до улицы Соколовской. Там сейчас горит красный свет ж/д-светофора, проезд автомобилей временно не возможен», – сообщил корреспондент ИА «Сканер»..

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL