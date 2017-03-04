Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июня
Предыдущая новость
сегодня, 23:36 0

В Благовещенске товарный поезд сбил трех пешеходов: один человек погиб

В Благовещенске товарный поезд сбил трех пешеходов: один человек погиб
Фото: collections.yandex.ru

Поздно вечером 24 июня в Благовещенске случилось дорожное происшествие на ж/д переезде. Товарный поезд сбил троих пешеходов. По предварительной информации, все трое были не трезвы. В итоге один человек погиб.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», поезд двигался со стороны Белогорья. В районе улицы Чайковского, 191, в это время трое человек переходили железнодорожные пути – они шли со стороны Политехнической в сторону Чайковского.

Поезд нетрезвые люди не заметили, в итоге один погиб, второй получил травму ноги. Третий отделался испугом.

На месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и полицейские. «Поезд длинный, хвост тянется до улицы Соколовской. Там сейчас горит красный свет ж/д-светофора, проезд автомобилей временно не возможен», – сообщил корреспондент ИА «Сканер»..

Просмотров всего: 124

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Роскомнадзор угрожает заблокировать Telegram
Экономика 4

Благовещенск занял 9 место в России по цене на авиабилеты
Происшествия 7

В реке Томь нашли тело утонувшего мальчика
Происшествия 1

В Благовещенске на улице загорелся грузовик (видео)