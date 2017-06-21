В Благовещенске прошел выпускной (фоторепортаж)

В воскресенье, 24 июня, на главной площади Благовещенска прошел выпускной вечер. В 2017 году здесь собрались 1 080 нарядных выпускников из 20 школ и гимназий, кадетского корпуса, лицеев и частной школы. Праздник начался в 19 часов. Ранее в школах ребятам уже вручили аттестаты.

На площади собралось более тысячи человек. Здесь были учителя и родители, выпускники недавних лет, которых мучает ностальгия по празднику, и просто горожане, которые пришли посмотреть на нарядных молодых людей.

К тому же выпускной – это всегда негласный конкурс платьев. А иногда и костюмов.

Выпускников на площади поздравила мэр Благовещенска Валентина Калита. Более ста человек она поздравила персонально. Отличники поднялись на большую сцену, где им вручили медали «За особые успехи в учебе», заменившие золотые и серебряные медали.

Традиционно, несколько десятков пар станцевали на площади школьный вальс, а затем все выпустили в небо воздушные шары.

Кстати, по Амурской области выпускные вечера пройдут с 24 июня по 1 июля. Всего в Приамурье выпускается более трех с половиной тысяч школьников. На аттестат с отличием претендует более трех сотен.

По поручению областного минобра в дни выпускных в школах будет усилен пропускной режим. Для обеспечения охраны правопорядка традиционно планируется задействовать коллективы школ, представителей родительской общественности, сотрудников полиции.

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Василий Кленин