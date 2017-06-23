На День молодежи благовещенцы смогут сфотографироваться с Ведьмаком

Фото: Funon.cc

В воскресенье, 25 июня, в Благовещенске продолжатся праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. На набережной реки Амур продолжится фестивальное движение «Культурный город». На площади Ленина желающие смогут сфотографироваться с Ведьмаком.

С 17:00 до 22:00 на площади имени Ленина будет идти праздничная программа. На концерте ко Дню молодежи выступят группы «Honda Band», «Художник», «Vegas», «OnAir», танцевальная студия «Траффик» и другие творческие и спортивные коллективы.

Все желающие смогут принять участие во флэшмобе «Зеленый мир», суть которого заключается в том, чтобы прийти 25 июня на площадь Ленина в одежде с элементами зеленого цвета. С 20:00 волонтеры в белых футболках при предъявлении зеленой атрибутики в одежде будут раздавать специальные призы.

Кроме праздничного концерта на площади Ленина будет создана фотозона вселенной игры «Ведьмак». Она будет расположена в районе малой сцены с 17:00 до 20:30. Все желающие смогут сделать фотографии с Геральтом из Ривии, Трисс Меригольд, Йеннифэр, Лето из Гулеты и другими героями популярной игры. Их показательные выступления можно будет увидеть и на большой сцене.

Одна из компаний сотовой связи организует несколько локаций: фотозона «По-настоящему быстро». На фотозоне участники делают фото и выкладывают его в Instagram и интерактивный шатер с виртуальными 3D-играми.

Также на площади имени Ленина будет работать художник в стиле «sprayart». Понравившиеся картины можно будет приобрести.

На площади Ленина откроется «Вобламаркет», где можно будет купить сувениры, продукты, косметику, одежду.

В рамках праздника для молодежи запланированы квест, конкурсы с розыгрышами призов и многое другое.

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Василий Кленин