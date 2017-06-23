Роскомнадзор угрожает заблокировать Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров написал открытое письмо основателю Telegram Павлу Дурову с требованием незамедлительно предоставить данные компании российским властям. В противном случае, работа ресурса в России будет блокирована. Дуров назвал угрозы Роскомнадзора парадоксальными, сообщает РБК.

По словам основателя Telegram, блокировка мессенджера «со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», – написал в публичном ответе Дуров.

По его словам, ​как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud / Google Drive.

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — заявил он.

Ранее сегодня, 23 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров написал

открытое письмо, адресованное Павлу Дурову, администрации Telegram и пользователям мессенджера. Он требовал от владельца Telegram незамедлительно предоставить данные компании российским властям для внесения ее в реестр организаторов распространения информации, как того требует закон. Если этого не произойдет, работа мессенджера будет блокирована на территории России. «Время истекает», – напомнил Жаров.

Глава Роскомнадзора пояснил, что его ведомство неоднократно направляло запросы на получение информации о Telegram, однако никакого ответа от компании получено не было. «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации», – написал он.

Жаров подчеркнул, что включение мессенджера в реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. «Действующий правовой статус Telegram в России не изменится», — пообещал он.

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Василий Кленин