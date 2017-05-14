Благовещенск занял 9 место в России по цене на авиабилеты

Фото: Avia.pro

Эксперты Biletix сравнили, в какую сумму обходится дорога на российские и зарубежные курорты жителям разных городов в 2017 году. Средняя цена на билет в Благовещенском аэропорту составляет 20 921 рубль. Таким образом, столица Приамурья вошла в десятку самых дорогих городов, попав на 9 место, сообщает «Комсомольская правда».

В низу рейтинга почти все «призовые места» заняли дальневосточные города: Анадырь – 57 742 рубля, Улан-Удэ – 35 604 рубля, Владивосток – 34 169 рублей, Магадан – 30 066 рублей, Абакан – 25 855 рублей, Хабаровск – 23 777 рублей, Якутск – 23 086 рублей, Иркутск – 22 676 рублей, Благовещенск – 20 921 рубль, Петропавловск-Камчатский – 20 874 рубля.

Самый дешевый город – Астрахань. Средняя цена билета здесь 5 286 рублей.

«В ценообразовании на авиаперелеты расстояния играют не главную роль. Важна конкуренция между авиакомпаниями на каждом, наличие лоукостеров, инфраструктура аэропорта. Маршруты авиакомпаний между разными городами Дальнего Востока развиты слабо. А на дальнемагистральных рейсах, например, в центральные регионы страны, практически нет конкуренции. То, что билеты между Сибирью, Дальним Востоком и другими регионами России в разы дороже средних тарифов, вряд ли будет способствовать развитию внутреннего туризма», – объясняет Александр Сизинцев, генеральный директор Biletix.

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#Дальний Восток #транспорт #цены

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Василий Кленин