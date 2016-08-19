Пловцы из Благовещенска участвуют в заплыве через Амурский залив

В субботу, 24 июня, в 11:30 в Приморье, на полуострове Песчаный стартовал марафонскмй заплыв через Амурский залив, сообщает ИА «Дейта.ру». В нем участвуют 118 человек из Владивостока, Уссурийска, Находки, Благовещенска, Хабаровска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Москвы, Новосибирска, а также из штатов Калифорния и Айдахо, США. Пловцам предстояло проплыть 12 километров.

По итогам заплыва на 12 километров будет вручено сорок комплектов наград. Такое большое количество зачетов было учреждено впервые, всего предусмотрено 12 половозрастных групп в трех зачетах – «в ластах», «без ласт», «классический».

Есть еще три зачета – «паралимпийский» (отдельно мужчины и женщины), «абсолютный» (включает в себя предыдущие четыре зачета, без деления на мужчин и женщин) и «командный» (для команд из пяти человек из абсолютного зачета). Главный приз победителю заплыва в абсолютном зачете составит 30 тысяч рублей.

Дистанция заплыва помечена через каждые 300 метров яркой вехой, таким образом, участникам будет легко выдерживать нужный курс. Кроме того, на всей дистанции заплыва за спортсменами будут присматривать с катеров и моторных лодок сопровождения, а также снабжать пловцов питьевой водой и питанием для поддержки сил.

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Василий Кленин