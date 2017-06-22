В реке Томь нашли тело утонувшего мальчика

Фото: youtube.com

В субботу, 24 июня, в реке Томь было обнаружено тело 10-летнего мальчика, который утонул в пятницу в Белогорске. Его обнаружили местные рыбаки. Тело нашли у береговой линии улицы Набережной, в районе домов № 97–99, сообщает официальный портал Белогорска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок утонул в реке в пятницу, 23 июня, в районе улицы Набережной Сообщение, поступило в управление по делам ГО и ЧС в 14:40 из пожарной части. Информацию в ведомство сообщила 16-летняя девушка.

Просмотров всего: 578

#Белогорск #дети #происшествия

распечатать

Василий Кленин