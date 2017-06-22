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Ученица Тындинской музыкальной школы приняла участие в международном фестивале

Ученица Тындинской музыкальной школы приняла участие в международном фестивале
Фото: gazeta-bam.ru

Ученица музыкальной школы из Тынды Дарья Калашникова, единственная со всего Дальнего Востока, приняла участие в XIV Международном фестивале «Москва встречает друзей». Она поехала по приглашению фонда Владимира Спивакова, сообщает газета «БАМ».

Дарья играет на домре, и она приняла участие в концерте в Градском Холле, выступив первым номером в программе концерта. Фестиваль прошел под девизом «Экология души». Фестиваль собрал сотни солистов-инструменталистов, творческие коллективы-ансамбли, оркестры со всей России и стран мира: Великобритании, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Ирана, Испании, Республики Казахстан, Китая, Франции, Латвии, Мексики, Республики Молдова, Кыргызской Республики, Нидерландов, Норвегии.

Дарье Калашниковой вручили сертификат участника фестиваля, большой комплект струн для домры, балалайки, гитары.

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#конкурсы #культура #музыка #Тында

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