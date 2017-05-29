Амурские военные полностью укомплектованы современными пулеметами «Печенег»

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В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, завершено перевооружение подразделений, имеющих в штате пулеметчиков, современными пулеметами «Печенег» различных модификаций.

Ручной пулемет «Печенег» имеет калибр 7,62 миллиметра и предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ кучность стрельбы повышена почти вдвое, а живучесть ствола – до 25-30 тысяч выстрелов. Для стрельбы «Печенег» может применять всю номенклатуру существующих винтовочных патронов 7,62 миллиметра.

В пулемёте применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счёт энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать «Печенег» в любых климатических условиях Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #технологии

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Василий Кленин