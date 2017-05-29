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Амурские военные полностью укомплектованы современными пулеметами «Печенег»

Амурские военные полностью укомплектованы современными пулеметами «Печенег»
Фото: youtube.com

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, завершено перевооружение подразделений, имеющих в штате пулеметчиков, современными пулеметами «Печенег» различных модификаций.

Ручной пулемет «Печенег» имеет калибр 7,62 миллиметра и предназначен для поражения живой силы, транспортных и огневых средств, а также низколетящих воздушных целей. Разработан на основе пулемета Калашникова (ПКМ). По сравнению с ПКМ кучность стрельбы повышена почти вдвое, а живучесть ствола – до 25-30 тысяч выстрелов. Для стрельбы «Печенег» может применять всю номенклатуру существующих винтовочных патронов 7,62 миллиметра.

В пулемёте применена система принудительного воздушного охлаждения ствола за счёт энергии пороховых газов. Регулируемый газоотводный механизм позволяет эксплуатировать «Печенег» в любых климатических условиях Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #технологии

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    49 минут назад

    Радость то какая. Теперь заживем

  • виталя1979

    виталя1979
    41 минута назад

    реально новости ищут по всем закромам

  • Хмык

    Хмык
    22 минуты назад

    Ну, хоть чем-то они полностью укомплектовались.

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    8 минут назад

    Ну все. Теперь всех побездим

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 минут назад

    А эта информация - не военная тайна? Точно не тайна? Может быть шпионы того только и ждут, чтобы воспользоваться такой информацией.

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