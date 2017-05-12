В России число бедных людей сократилось на 1,4 миллиона человек
Число россиян, у которых доход ниже величины прожиточного минимума, составило 22 миллиона человек в первом квартале 2017 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Росстат. Подобный показатель на 1,4 миллиона человек ниже, чем за аналогичный период 2016 года.
По материалам ведомства, россияне с доходом ниже прожиточного минимума составляют 15 % от общей численности населения.
Также стало известно, что средние доходы на душу населения за указанный период были в 2,8 раза выше прожиточного минимума — 27,7 тысячи рублей в месяц.
Просмотров всего: 236