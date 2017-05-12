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сегодня, 13:21 10

В России число бедных людей сократилось на 1,4 миллиона человек

В России число бедных людей сократилось на 1,4 миллиона человек
Фото: youtube.com

Число россиян, у которых доход ниже величины прожиточного минимума, составило 22 миллиона человек в первом квартале 2017 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Росстат. Подобный показатель на 1,4 миллиона человек ниже, чем за аналогичный период 2016 года.

По материалам ведомства, россияне с доходом ниже прожиточного минимума составляют 15 % от общей численности населения.

Также стало известно, что средние доходы на душу населения за указанный период были в 2,8 раза выше прожиточного минимума — 27,7 тысячи рублей в месяц.

Просмотров всего: 236

#соцзащита #экономика

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Статистика, что ты делаешь со мной?)))

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Бедных становится меньше,растут территории кладбищ...

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    1) Уменьшаешь прожиточный минимум на пару сотен рублей

    2) несколько процентов от числа населения выпадают из числа нищеты

    3)...

    4) ПРОФИТ!

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    А как вообще эта статистика собирается?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Умерли?.. не ну а чо, для статистики красиво

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Статистика - служанка политики. Чаще всего статистические данные вызывают только смех...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Веселят народ своей статистикой. Этот бред уже никому не интересен.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей Труш

    Умерли?.. не ну а чо, для статистики красиво



    И пенсионный рад.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    сдохли от такой жизни и политики .

    Сегодня один юморист предложил поднять прожиточный минимум до размера прожиточного минимума депутата

  • mihailulyanov92

    mihailulyanov92
    12 минут назад

    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

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