В России число бедных людей сократилось на 1,4 миллиона человек

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Число россиян, у которых доход ниже величины прожиточного минимума, составило 22 миллиона человек в первом квартале 2017 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Росстат. Подобный показатель на 1,4 миллиона человек ниже, чем за аналогичный период 2016 года.

По материалам ведомства, россияне с доходом ниже прожиточного минимума составляют 15 % от общей численности населения.

Также стало известно, что средние доходы на душу населения за указанный период были в 2,8 раза выше прожиточного минимума — 27,7 тысячи рублей в месяц.

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#соцзащита #экономика

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Василий Кленин