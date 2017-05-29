Коммунисты Приамурья определились с кандидатами на выборы

Фото: пресс-служба обкома КРПФ

Амурские коммунисты определились с кандидатами в депутаты различных уровней на выборах, которые пройдут в сентябре 2017 года. Кандидатом в областное заксобрание стал Петр Зимель. В Благовещенской гордуме в сентябре появится сразу шесть новых народных избранников. Коммунисты предлагают Игоря Чечёту, Игоря Волобуева, Кирилла Арапова, Максима Ракутина, Сергея Цюка, Владимира Рокосея.

Кандидатуры обсуждались на заседании бюро обкома КПРФ. В нем принял участие заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. На собрании присутствовали консультант областной избирательной комиссии и члены благовещенского избиркома.

Кандидаты от КПРФ примут также участие в выборах в Сковородинский районный Совет народных депутатов шестого созыва и в районный Совет народных депутатов Михайловского района шестого созыва, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурское региональное отделение партии «Единая Россия» провело праймериз еще 28 мая. Победителем праймериз по избирательному округу № 2 «Райчихинский объединенный» стал глава Райчихинска Виктор Радченко. Его результат составил 72,53 %. По Свободному победу праздновал и. о. главы города Юрий Романов – 77,22 %.

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#выборы #гордума #заксобрание

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Василий Кленин