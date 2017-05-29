Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июня
Предыдущая новость
сегодня, 12:52 1

Коммунисты Приамурья определились с кандидатами на выборы

Коммунисты Приамурья определились с кандидатами на выборы
Фото: пресс-служба обкома КРПФ

Амурские коммунисты определились с кандидатами в депутаты различных уровней на выборах, которые пройдут в сентябре 2017 года. Кандидатом в областное заксобрание стал Петр Зимель. В Благовещенской гордуме в сентябре появится сразу шесть новых народных избранников. Коммунисты предлагают Игоря Чечёту, Игоря Волобуева, Кирилла Арапова, Максима Ракутина, Сергея Цюка, Владимира Рокосея.

Кандидатуры обсуждались на заседании бюро обкома КПРФ. В нем принял участие заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. На собрании присутствовали консультант областной избирательной комиссии и члены благовещенского избиркома.

Кандидаты от КПРФ примут также участие в выборах в Сковородинский районный Совет народных депутатов шестого созыва и в районный Совет народных депутатов Михайловского района шестого созыва, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурское региональное отделение партии «Единая Россия» провело праймериз еще 28 мая. Победителем праймериз по избирательному округу № 2 «Райчихинский объединенный» стал глава Райчихинска Виктор Радченко. Его результат составил 72,53 %. По Свободному победу праздновал и. о. главы города Юрий Романов – 77,22 %.

Просмотров всего: 24

#выборы #гордума #заксобрание

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    8 минут назад

    Я думал там только Кобызов остался, сам придумал, сам выдвинул

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Ректором БГПУ стала Вера Щекина, ректором АмГУ – Андрей Плутенко

вчера, 18:10
Общество

Молодые депутаты с Дальнего Востока и Сибири приехали в Благовещенск
Власть 31

Губернатор Приамурья предложил заксобранию ввести в селах старост
Власть 1

В Зейском районе могут вернуть всенародные выборы главы