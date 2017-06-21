В Благовещенске на улице загорелся грузовик (видео)

Фото: https://www.instagram.com/blag_dtp/

В субботу утром, 24 июня, в Благовещенске в районе улиц Чайковского – Горького загорелся грузовик. Информация о происшествии появилась в соцсетях. Как уточнили в областном управлении МЧС, возгорание случилось примерно в 10:30.

На видео можно рассмотреть небольшой грузовик, который стоит на обочине улицы и дымиться. На момент, когда очевидцы засняли происшествие, машину еще никто не тушил.

В пресс-центре областного управления МЧС подтвердили факт пожара. У грузовика случилось возгорание в моторном отсеке. Сообщение поступило в 10:31, через четыре минуты на место прибыли спасатели управления МЧС и ГО и ЧС Благовещенска. В тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники.

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Василий Кленин