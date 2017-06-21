В Белогорске утонул 10-летний мальчик

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В Белогорске организованы поиски 10-летнего подростка. Сообщение о том, что он утонул в районе улицы Набережной, поступило в управление по делам ГО и ЧС в пятницу, 23 июня, в 14:40 из пожарной части. Информацию в ведомство сообщила 16-летняя девушка.

В район происшествия выехала группа спасателей управления по делам ГО и ЧС, сотрудники полиции, пожарной части. В настоящее время ведется поиск мальчика.

«В работах задействованы две лодки, которые обследуют береговую линию Томи, – рассказал исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС Николай Ивахин. – Поиск подростка продлился до самой темноты».

На помощь в поисках ребенка вышли волонтеры и члены добровольной народной дружины. По словам сотрудников полиции, в настоящее время предстоит осуществить пешее обследование и визуальный осмотр порядка 5 километров береговой линии Томь – от Бочкаревского моста до полигона военных, сообщает официальный портал Белогорска.

«Купаться на Томи в границах городского округа категорически запрещено, – напомнил и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС. – В городе нет ни одного для этого разрешенного места».

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Василий Кленин