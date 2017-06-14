Матч с Мексикой решит: выйдет ли Россия из группы в Кубке конфедераций

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В субботу, 24 июня, состоится третий и решающий для России групповой матч в Кубке конфедераций. В 18 часов по московскому времени хозяева встречаются с командой Мексики. Сейчас в группе А Португалия и Мексика имеют по четыре очка, Россия – три и Новая Зеландия – ноль очков, сообщает «Р-Спорт».

Проиграв португальцам, сборная России поставила себя в такое положение, что выйти в полуфинал Кубка конфедераций она сможет, скорее всего, только в случае победы над командой Мексики. При ничейном результате все будет зависеть от игры Португалия – Новая Зеландия: россиян устроит только победа футболистов из Океании. Поражение от мексиканцев ставит крест на дальнейших перспективах команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций.

В своей истории сборные России и Мексики играли друг с другом два раза. В 1992 году россияне в Москве победили со счетом 2:0, а в 1994-м – выиграли со счетом 4:1 в Окленде (США).

Сборная Мексики – единственный участник Кубка конфедераций-2017, который уже выигрывал данный турнир. И хотя мексиканцам предстоит играть на поле хозяев, именно команда Хуана Карлоса Осорио считается фаворитом предстоящего матча со сборной России.

Главный тренер сборной Мексики отметил, что тактически его команда будет играть первым номером и постарается навязать свою игру сопернику.

«Я с большим уважением отношусь к команде России. Мы видели игру с португальцами, у россиян были временные недостатки, тем не менее, они находили возможности атаковать. Любые команды проигрывают, и команда Португалии в определенный момент была вынуждена сдерживать мощную атаку россиян. Мы будем стараться навязывать свою игру. Посмотрим на состав, который у них выйдет на поле, но мы будем готовы к любому сценарию», – сказал Осорио на пресс-конференции.

По мнению главного тренера сборной России Станислава Черчесова, впереди интересный матч, в котором его команда будет играть на победу.

«Раз (мексиканская) команда выше нас на столько строчек (в рейтинге ФИФА), это определяет, кто на бумаге лучше нас. Как я говорил, на турнире мы – единственная команда, которая не чемпион своего континента. Мы начали с нуля и двигаемся наверх. Нас ждет интересный матч, нам четко понятно, что нам надо делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет. С одной стороны это хорошо, но с другой, мы должны четко понимать, что надо делать», – сказал Черчесов журналистам.

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Василий Кленин