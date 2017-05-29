21 амурский выпускник сдал русский язык на 100 баллов

Фото: gazetaingush.ru

В Амурской области объявлены предварительные результаты Единого госэкзамена по русскому языку, который проходил 9 июня. Из 3 732 человек экзамен на 100 баллов написал 21 амурчанин, что в два раза больше показателей прошлого года. Тогда с этой дисциплиной в совершенстве справились десять человек.

Лучше всего ЕГЭ написали в Благовещенске. Здесь наивысшего балла удостоены пять школьников. Кроме того, по предварительным данным, на 100 % с заданиями по ЕГЭ справились три выпускника из Свободного, по два «стобалльника» – в городах Зея и Белогорск, а также в Благовещенском районе, по одному – в Тынде, поселке Прогресс, Архаринском, Зейском, Серышевском, Магдагачинском и Сковородинском районах.

Стоит отметить, что в числе «стобалльников» вновь оказалась выпускница школы № 1 им. А. П. Гайдара Архаринского района Екатерина Сажнова, которая в этом году уже идеально справилась с ЕГЭ по литературе. В 2016 году девушка стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, а в 2017 взяла первое место в областной олимпиаде по обществознанию.

«Читать и писать я научилась в пять лет и с этого момента с книгами не расставалась. Чтобы успешно сдать экзамены, достаточно внимательно изучать школьную программу. Моим наставником в таких предметах, как русский язык и литература, стала школьная учительница Наталья Валерьевна Ланчакова», – пояснила девушка.

Более 90 баллов на экзамене по русскому языку заработали 289 человек, что на 40 % превышает прошлогодние показатели. Относительно 2016 года средний балл ЕГЭ по этому предмету вырос на 1,8, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Для получения аттестата одиннадцатиклассникам достаточно было набрать 24 балла, а для поступления в вуз – не менее 36. Экзаменационная работа по русскому языку состояла из двух частей, содержащих 25 заданий по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию и синтаксису. Испытание длилось 3 часа 30 минут (210 минут).

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Василий Кленин