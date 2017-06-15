Амурчанин вез гашишное масло в рейсовом автобусе

Фото: sib.fm

В районе 124-го километра трассы «Подъезд к Благовещенску» на стационарном посту ДПС «Заречный» инспекторы ГИБДД остановили рейсовый автобус. Один из пассажиров заметно занервничал при виде полицейских, чем вызвал подозрение у стражей правопорядка. Сотрудники провели личный досмотр молодого человека.

В его сумке они обнаружили медицинский шприц с веществом темного цвета. Согласно справке об исследовании, данное средство является гашишным маслом (маслом каннабиса) массой 8,6 грамма.

Мужчина заявил, что он самостоятельно изготовил наркотик из дикорастущей конопли для личного потребления.

По данному факту следователями МО МВД России «Благовещенский» возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Просмотров всего: 69

#криминал #происшествия

распечатать

Василий Кленин