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«Велоночь с Амур.инфо» собрала колонну в полторы тысячи велосипедистов (фоторепортаж)

«Велоночь с Амур.инфо» собрала колонну в полторы тысячи велосипедистов (фоторепортаж)

Вечером в пятницу, 23 июня, по Благовещенску проехали полторы тысячи велосипедистов. Среди них впервые были иностранные участники – гости из Китая. В 2017 году велопробег прошел более организованно, весь маршрут колонна проехала чуть более чем за час.

«В этом году участников было немного меньше, чем в прошлом, – рассказала один из организаторов мероприятия исполнительный директор телекомпании "Альфа-канал" Елена Морева. – Это связано с тем, что в этом году мы ограничили участие детей даже с родителями. К старту приезжало немало взрослых с детьми, но, к сожалению, мы были вынуждены им отказать».

С другой стороны, по мнению организаторов, движение колонны в этом году было организованным. Во время прохождения почти никто не отстал, не было задержек. Уже в 23:30-23:40 основная масса велосипедистов финишировала на площади Победы.

Здесь участники «Велоночи» выстроились длинной линией, и между ними провели розыгрыш призов. В течение мероприятия на площади работали большой экран, звук, предоставленные областным министерством культуры. Ведущие выкликали порядковые номера победителей, которым вручили призы от партнеров проекта: клуба «Амурбайк», «Экстрим джим». Минкульт разыграл символику Российско-китайской ярмарки культуры и искусства – русского и китайского медведей.

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#отдых #праздники #спорт

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