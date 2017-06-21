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На главной площади Благовещенска открылась международная ярмарка (фото)

На главной площади Благовещенска открылась международная ярмарка (фото)

Вечером в пятницу, 23 июня, в Благовещенске на площади Ленина прошло торжественное открытие Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. На большой сцене выступили московский театр танца «Гжель» и национальный ансамбль песни и танца КНР. Ранее подобная церемония прошла в Хэйхэ.

Так как этот фестиваль проводится уже в восьмой раз, то на площади были установлено большие восьмерки, которые все желающие могли раскрашивать.

Поблизости работала «Арт–площпдь», где свои работы выставили мастера России и Китая.

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#Китай #концерты #культура

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