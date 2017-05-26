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С незаконных торговцев власти Благовещенска взыскали 680 тысяч рублей

С незаконных торговцев власти Благовещенска взыскали 680 тысяч рублей

Продавцы несанкционированных уличных торговых точек заплатили штраф на общую сумму 680 тысяч рублей. Антисанитария, сомнительное весовое оборудование и отсутствие разрешения на торговлю – вот что должно отпугнуть потенциальных покупателей.

Незаконная торговля часто ведется в антисанитарных условиях вблизи проезжей части и тротуаров. Продавцы выставляют продукцию на приставные столики или прямо в багажники автомобилей. Чаще всего это мясо, рыба, овощи и фрукты.

«Я мать троих детей, безработная, выращиваю сама овощи и не могу их нигде продать», – рассказала продавец Марина Лоншакова.

Заработок примерно в 500 рублей обернулся для безработной женщины штрафом в полторы тысячи. Продавцы, нарушающие закон не в первый раз, по словам сотрудников администрации, часто пытаются убежать. Главное основание для составления протокола – торговля в неустановленных местах. Как говорят в администрации, сложнее всего доказать сам факт торговли. Поэтому некоторым продавцам удается избежать наказания.

«Для того чтобы установить факт торговли, продавцу необходимо иметь ценник, товар и, соответственно, осуществлять торговлю. Наказание предусмотрено –административная ответственность в виде штрафа от 1 000 до 5 000 рублей», – рассказала главный специалист отдела по защите прав потребителей администрации Благовещенска Жанна Тюхаева.

Нарушители в этом году уже пополнили казну примерно на 700 тысяч рублей, установлено 215 фактов несанкционированной уличной торговли. Администрация города патрулирует торговые объекты каждый день.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    специалисты нищих обирать

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    какие молодцы!у безработной матери деньги отбирать)

    губернатор молодец

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Нечему удивляться... шестилетний ребенок залпом выпивает стакан водки и прыгает под автомобиль жены криминального авторитета, при этом жена взыскивает с папаши ребенка 50 т.р. ущерба... ЭТО РОССИЯ!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Алекс Ккакие молодцы!у безработной матери деньги отбирать)

    губернатор молодец


    Сейчас становится модным и детей отбирать. Мать то, административная правонарушительница.

  • Алекс К

    Алекс К
    59 минут назад

    Доппельгангер

    Алекс К

    какие молодцы!у безработной матери деньги отбирать)

    губернатор молодец



    Сейчас становится модным и детей отбирать. Мать то, административная правонарушительница.



    это точно!

    а виноваты приставы!

    не губернатор и не тем более неназываемый!

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