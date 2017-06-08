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сегодня, 20:17 8

Сергей Логвинов отметил полувековой юбилей

Сергей Логвинов отметил полувековой юбилей

Журналист «Альфа-канала» Сергей Логвинов отметил день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Поздравить Сергея Васильевича с юбилеем пришли герои его программ, слова поздравления прислали из разных стран мира, к поздравлениям присоединились телекомпания «Альфа-канал» и сайт Амур.инфо.

Он начал писать в газету еще школьником, потом стал армейским корреспондентом, затем – редактором газеты «Амурский комсомолец» и пресс-секретарем первого амурского губернатора Альберта Кривченко, а сегодня по праву считается одним из самых популярных журналистов и телеведущих в Амурской области.

Юбилей Сергей Логвинов отмечает в кругу героев своих программ. За все эти годы их было немало. Проект «С любимыми не расставайтесь» выходит в эфир уже 18 лет, и более трех лет гости приходят в программу «Между нами». Героями программ стали сотни человек – сколько точно, подсчитать затрудняется даже сам автор.

На телевидении Сергей Логвинов оказался в 1991 году, когда его пригласили работать в только что созданную компанию «Арт-видео».

Герои программ Сергея Васильевича – не только звезды сцены и эстрады. В 2015 году на своей родине – в Донецкой народной республике – он снял фильм о жизни Новороссии. А сегодня поздравить журналиста и ведущего с днем рождения пришли десятки человек, в том числе мэр Благовещенска Валентина Калита и зампред амурского правительства Ольга Лысенко. Поздравления с юбилеем прислали из Парижа, Киева, Москвы и Нью-Йорка.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Только сейчас вот прочитала Онлайн-конференцию на АмурИнфо с Сергеем Логвиновым. Как интересно он предстал в своих ответах!!! Личность, профессионал, чтобы кто не говорил…! Можно сказать, что вошел в историю амурской тележурналистики, как один из самых знаменитых ее тележурналистов! С юбилеем Вас, Сергей !!!!!

    А фоторепортаж ( сколько фото!) с юбилея - просто на зависть! Эх, меня там не было, я бы тоже на фото прекрасно смотрелась, вы ведь даже не представляете, какая я красивая Женщина - мне бы играть в кино, или служить в разведке! )

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    С Юбилеем! Дальнейших творческих успехов!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Что-то Сергей несчастный какой-то на фото. Нет счастливой улыбки на лице.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Как молоды мы были...в 1987 г, и 30 лет прошло с нашего знакомства

    в редакции "Амурского комсомольца". А потом с молодым каналом

    Арт-Видео сотрудничали. И вернувшись в Благовещенск в 2005,

    с удовольствием смотрела "С любимыми не расставайтесь" и вот уже

    3 года смотрю "Между нами". Спасибо, Сергей.

    Поздравляю с полувековым юбилеем. Живите долго. И пусть будут новые

    проекты и новые удачи.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Знаю Логвинова давно, лет 18 точно... Знаете... как человек он мне не нравится: за все надо платить, но этого он не понимает. Помог я ему в одном деле с организацией первой осени, он даже спасибо не сказал... Я его называю - баба-мужик

  • karlik nos

    karlik nos
    57 минут назад

    а я вот его не знаю ...и знать не хочу...

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    43 минуты назад

    Сколько человек, интересно,из собравшихся, поздравляли его реально от души...

  • Цунай

    Цунай
    14 минут назад

    Кукушка хватит соловья...

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