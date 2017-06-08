Сергей Логвинов отметил полувековой юбилей

Журналист «Альфа-канала» Сергей Логвинов отметил день рождения. Ему исполнилось 50 лет. Поздравить Сергея Васильевича с юбилеем пришли герои его программ, слова поздравления прислали из разных стран мира, к поздравлениям присоединились телекомпания «Альфа-канал» и сайт Амур.инфо.

Он начал писать в газету еще школьником, потом стал армейским корреспондентом, затем – редактором газеты «Амурский комсомолец» и пресс-секретарем первого амурского губернатора Альберта Кривченко, а сегодня по праву считается одним из самых популярных журналистов и телеведущих в Амурской области.

Юбилей Сергей Логвинов отмечает в кругу героев своих программ. За все эти годы их было немало. Проект «С любимыми не расставайтесь» выходит в эфир уже 18 лет, и более трех лет гости приходят в программу «Между нами». Героями программ стали сотни человек – сколько точно, подсчитать затрудняется даже сам автор.

На телевидении Сергей Логвинов оказался в 1991 году, когда его пригласили работать в только что созданную компанию «Арт-видео».

Герои программ Сергея Васильевича – не только звезды сцены и эстрады. В 2015 году на своей родине – в Донецкой народной республике – он снял фильм о жизни Новороссии. А сегодня поздравить журналиста и ведущего с днем рождения пришли десятки человек, в том числе мэр Благовещенска Валентина Калита и зампред амурского правительства Ольга Лысенко. Поздравления с юбилеем прислали из Парижа, Киева, Москвы и Нью-Йорка.

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