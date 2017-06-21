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В Благовещенск приехал личный духовник патриарха Кирилл

В Благовещенск приехал личный духовник патриарха Кирилл
Фото: blaginform.ru

В Благовещенске побывал духовник Патриарха Кирилла, отец Илий. 85-летний старец родом из Орловской области, он почитается как один из самых опытных и авторитетных духовных отцов Русской православной церкви.

Отец Илий – один из последних старцев, который отмечен особой мудростью, и обладает даром прозорливости, говорят священники. К его приезду в Благовещенском кафедральном соборе собралось около пятисот человек, столько народу здесь обычно собирается на большие церковные праздники. В соборе старца встретили с большим букетом белых роз, в знак уважения от православных благовещенцев.

Отец Илий совершил молебен перед Албазинской иконой Божией матери, а потом обратился к горожанам со словами поддержки. Помолился перед могилами первого священника Благовещенска Александра Сизого и доктора Михаила Давыдова. Исповедоваться старцу, который является духовным отцом самого патриарха и братии Оптиной Пустыни, амурчанам не удалось. На это не хватило времени. Духовник отправился далее по своему маршруту Иркутск-Владивосток. Миссионерскую экспедицию организовал Синодальный миссионерский отдел РПЦ.

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#визиты #религия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    9 минут назад

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