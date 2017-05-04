Возле Благовещенска строят дорогу к мосту через Амур

Продолжается строительство моста через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ. Параллельно на российской стороне дорожники возводят дорогу, которая соединит существующую трассу и будущий мост. Чтобы завершить строительство вовремя, на участках ежедневно трудятся более трехсот специалистов и 65 единиц спецтехники.

На строительной площадке идет снятие верхнего слоя, чтобы отобрать пробы песка для определения коэффициента уплотнения отсыпанного слоя. Такие пробы помогут узнать: нет ли на отсыпанном участке просадок. Дорогу здесь прокладывают с января. Она свяжет трассу с трансграничным мостом через Амур. Подготовительные работы по строительству дороги уже выполнены на 75 %.

Земляные работы ведутся и на четвертом участке строящейся дороги «Подъезд к Благовещенску». Здесь, в районе села Каникурган будут располагаться пункт пропуска и пункт взимания платы для тех, кто хочет перебраться на соседний берег.

Работы продолжаются на всех участках, в общей сложности их сделали на 22 %. Отсыпку дороги планируют завершить к декабрю 2018 года. В некоторых местах уровень песка вырастет еще на пять метров. На трех участках будущей дороги забили сваи – здесь будет сооружение, которое соединит два участка по обе стороны существующей трассы. Его сделают для сельхознужд: перегона скота и спецтехники.

На данном сооружении возведет котлован, забито свайное поле из 168 свай, ведутся работы по армированию и выставление опалубки для проведения бетонирования. Еще 240 свай рабочие забили в районе поселка Заречный. Здесь будет путепровод туннельного типа. Пройдет он под уже существующей дорогой.

«На данном участке выполнены земляные работы, возведено земляное полотно объездной дороги номер 2. Возведено барьерное ограждение, проведены работы по установке дорожных знаков, подготовлен котлован под сооружения», – рассказал руководитель реализации проекта АО «Асфальт» Виктор Банин.

В районе 14-го километра, строящаяся дорога пройдет поверх уже существующей трассы. А пока рабочие отсыпают временный объезд, чтобы пустить по нему транспорт во время строительства. По окончании работ объездную дорогу разберут.

«Протяженность отсыпанного участка первыми слоями 10,4 километра. Общая протяженность по этапу 1.2 – 11 километра. Рассчетная скорость составит 120 километров в час», – добавил Виктор Банин.

Двухполосную дорогу ежедневно строят более трёхсот специалистов. На участках задействовано более 65 единиц техники – все работы идут по графику. По проекту, они должны завершиться к декабрю 2019 года вместе со строительством трансграничного моста.

Просмотров всего: 515

#строительство #транспорт

распечатать

Василий Кленин