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На ярмарке культуры и искусств ожидается 1 200 артистов и до 80 тысяч зрителей

На ярмарке культуры и искусств ожидается 1 200 артистов и до 80 тысяч зрителей

В пятницу, 23 июня, в Общественно-культурном центре прошла торжественная церемония открытия Российско-китайской ярмарки культуры и искусства для российских зрителей. Стороны отметили, что это – самый масштабный фестиваль на всем Дальнем Востоке. В этом году главными приглашенными звездами стали национальный ансамбль песни и танца Китая из Пекина, и академический театр танца «Гжель» из Москвы.

В ярмарке принимают участие певцы, танцоры, художники, мастера декоративно-прикладного искусства и многие другие творческие люди. Фестиваль проходит при поддержке министерств культуры России и Китая. В этом году главными приглашенными звездами ярмарки стали национальный ансамбль песни и танца Китая из Пекина, и академический театр танца «Гжель» из Москвы.

VIII Российско-китайская ярмарка культуры и искусства стартовала в Благовещенске еще 19 июня. За неделю на двух берегах Амура пройдет около 60 мероприятий, в которых примут участие 1 200 артистов. А увидят их творчество, по предварительным оценкам, 80 тысяч человек.

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#концерты #культура #отдых #праздники

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