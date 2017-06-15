Ректором БГПУ стала Вера Щекина, ректором АмГУ – Андрей Плутенко

23 июня в Благовещенске прошли выборы ректоров сразу в двух вузах – АмГУ и БГПУ. В обоих учебных заведениях победили действующие руководители. В Амурском госуниверситете – это Андрей Плутенко, в педуниверситете – Вера Щекина.

В БГПУ прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора ФГБОУ ВО «БГПУ». Явка делегатов составила 100 процентов (89 человек). По итогам голосования подавляющим большинством голосов (65) ректором избрана Вера Щекина. За второго кандидата, Марину Попову, проголосовали 19 человек. 5 бюллетеней оказались недействительными.

В АмГУ голосование состоялось в рамках конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся в АмГУ студентов. На финальном этапе на пост ректора претендовали два кандидата – действующий ректор Андрей Плутенко и декан инженерно-физического факультета Аркадий Козырь. Проголосовать за одного из них предстояло 151 из 155 делегатов от факультетов и других подразделений вуза, а также студенческого сообщества.

Кроме того, на конференции присутствовали министр образования и науки Амурской области Марина Селюч, заместитель мэра города Благовещенска Светлана Яковлева, председатель совета ректоров Амурской области, ректор ДальГАУ Павел Тихончук и директор Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания, академик РАН Виктор Колосов.

Итогом конференции стало тайное голосование. После подсчета голосов председатель счетной комиссии Александр Остапенко озвучил результаты выборов – 142 делегата отдали свои голоса за Андрея Плутенко, еще 9 человек отметили в бюллетене Аркадия Козыря.

Но на этом процедура выборов не завершена. В соответствии с положением о выборах ректора протокол конференции будет направлен в Москву, и после его утверждения приказом Министерства образования и науки РФ избранный кандидат вступит в должность ректора.

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Екатерина PL